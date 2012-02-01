〔东京汇市〕美元盘初回撤,波动较大货币表现最佳

2200GMT--美元周四在亚洲盘初全线下跌,因全球制造业采购经理人指数(PMI)表现较佳.希腊债务协商有进展迹象也刺激风险胃纳.最新的磋商是将希腊债务削减72%,票息3.6%,附带国内生产总值(GDP)保证,且欧洲央行所持债务不减值.然而,即使国际金融协会接受这项协议,也不保证民间债权人可全盘接受.

涨跌幅较大的货币表现最佳,新西兰元和澳元一路走扬.欧元兑美元EUR=反弹至1.3160美元,一度高见1.3218,但涨势在约1.3235的阻力位之前再度受阻,显示未来有更多区间交投.

美元指数.DXY由升转跌,下跌0.5%至78.897.美元兑日圆JPY=在76日圆处寻获足够支撑,持守在约76.20日圆,澳元AUD=D4在清除期权障碍後朝1.0742迈进,目前上涨报1.0700美元.新西兰元兑美元NZD=D4升至0.8320.周四亚洲并无重大数据公布.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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