〔东京汇市〕美元盘初回撤,波动较大货币表现最佳

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
2200GMT--美元周四在亚洲盘初全线下跌,因全球制造业采购经理人指数(PMI)表现较佳.希腊债务协商有进展迹象也刺激风险胃纳.最新的磋商是将希腊债务削减72%,票息3.6%,附带国内生产总值(GDP)保证,且欧洲央行所持债务不减值.然而,即使国际金融协会接受这项协议,也不保证民间债权人可全盘接受.
涨跌幅较大的货币表现最佳,新西兰元和澳元一路走扬.欧元兑美元EUR=反弹至1.3160美元,一度高见1.3218,但涨势在约1.3235的阻力位之前再度受阻,显示未来有更多区间交投.
美元指数.DXY由升转跌,下跌0.5%至78.897.美元兑日圆JPY=在76日圆处寻获足够支撑,持守在约76.20日圆,澳元AUD=D4在清除期权障碍後朝1.0742迈进,目前上涨报1.0700美元.新西兰元兑美元NZD=D4升至0.8320.周四亚洲并无重大数据公布.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。