〔国际油市〕NYMEX原油期货连续第四日收低,因上周美国库存高於预估

路透纽约2月1日电---美国原油期货周三连续第四个交易日下跌,因数据显示美国原油及汽油库存增幅高於预估,盖过中国经济数据及伊朗紧张情势对油价的支撑.

美国能源资料协会(EIA)每周库存数据显示,上周美国原油库存增加418万桶,幅度超出预估.汽油库存增加302万桶,馏分油库存减少135,000桶.路透此前对分析师进行的调查中,平均预估原油库存增加240万桶、汽油增加100万桶、馏分油库存减少140万桶.

中国官方数据显示,1月制造业略为呈现扩张,原先分析师预估为萎缩.

中国1月官方采购经理人指数(PMI)从12月的50.3升至50.5,超越分析师预估的49.5,因新订单升至三个月高位.在该数据中50是荣枯分水岭.

联合国高级核子检查员计画本月稍晚再赴伊朗,此前双方就伊朗争议性原子计画举行协商,双方均形容会谈气氛良好.

不过美国和欧盟制裁伊朗导致该国供应有中断之虞,此仍是油市的一项支撑因素,帮助布兰特原油LCOc1日内收高.