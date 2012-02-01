〔国际油市〕NYMEX原油期货连续第四日收低,因上周美国库存高於预估

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透纽约2月1日电---美国原油期货周三连续第四个交易日下跌,因数据显示美国原油及汽油库存增幅高於预估,盖过中国经济数据及伊朗紧张情势对油价的支撑.
美国能源资料协会(EIA)每周库存数据显示,上周美国原油库存增加418万桶,幅度超出预估.汽油库存增加302万桶,馏分油库存减少135,000桶.路透此前对分析师进行的调查中,平均预估原油库存增加240万桶、汽油增加100万桶、馏分油库存减少140万桶.
中国官方数据显示,1月制造业略为呈现扩张,原先分析师预估为萎缩.
中国1月官方采购经理人指数(PMI)从12月的50.3升至50.5,超越分析师预估的49.5,因新订单升至三个月高位.在该数据中50是荣枯分水岭.
联合国高级核子检查员计画本月稍晚再赴伊朗,此前双方就伊朗争议性原子计画举行协商,双方均形容会谈气氛良好.
不过美国和欧盟制裁伊朗导致该国供应有中断之虞,此仍是油市的一项支撑因素,帮助布兰特原油LCOc1日内收高.
纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油CLH2下跌0.87美元,或0.88%,结算价报每桶97.61美元.该合约一度涨至99.49美元,高於50日移动均线切入位99.18美元,後来回落,在结算後交易中低见97.20美元.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。