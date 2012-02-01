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亚洲 | 2012年 2月 2日 星期四 07:19 BJT

〔韩国数据〕1月外汇储备增至3,113.4亿美元,为2011年8月以来最高

路透首尔2月2日电---周四公布的数据显示,韩国1月底外汇储备增加49.4亿美元,来到去年8月以来最高水准.

韩国央行的数据显示,1月底外汇储备从12月的3,064.0亿美元曾至3,113.4亿美元.

央行把外汇储备增加归因於欧洲货币升值,以及外汇储备投资收益.

央行表示,截至1月底其外汇储备中有91.6%为有价证券.韩国的外汇储备为全球第七大.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

311.34 306.40 308.63 310.98 303.38 312.19 311.03 (完)

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--编译 王冠中;审校 徐文焰

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