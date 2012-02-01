《美债周四展望》公债价格下跌,受制造业数据及希腊重组债务希望影响

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
路透纽约2月1日电---美国公债价格周三下跌,此前投资者受制造业数据改善和希腊债务有序重组希望的鼓励,买入像股票和公司债等风险较高的资产.
汤森路透旗下IFR报导,借投资者风险胃纳改善之势,多家公司在市场发售165亿美元新债,为去年10月27日以来投资级公司债发行量最高的一天.
美国公债下跌,周一月末(买盘)推动其上扬,曾令指标10年期公债收益率触及10月初迄今最低水准.
多数价格活动与技术性因素有关,不过,交易商仍预计较长期内公债收益率将下滑.
"公债市场时断时续地出现集中买盘活动."RBC Capital Markets公债交易员Dan Mulholland表示.
"图表模式表明,各类资产正在同步上涨.股市和债市均走高.我认为这显示出了全球资产负债表正在扩张,以及未来三年宽松货币政策的(影响)."他说.
10年期美国公债US10T=RR价格下跌12/32,收益率报1.83%,周二时曾触及四个月低点1.79%.30年期公债US30YT=RR价格下跌1-10/32,收益率报3.0%,上日报2.94%.
两年期利率互换价差USD2YTS=TWEB收窄2.25个基点,报27.50个基点.该价差从12月时的50个基点上方一路收窄.
未来几天,希腊和民间债权人有望达成协议以有序重组债务.这支撑了市场人气,并推低了葡萄牙和意大利等陷入债务困境欧元区国家的借贷成本.
葡萄牙10年期公债收益率PT10YT=TWEB跌至15.5%左右,周二时曾触及约17.4%的纪录高点.
数据显示中国、美国和德国1月制造业活动均加速,亦扶助周三市场风险胃纳改善.
美国供应管理协会(ISM)周三公布,1月制造业指数报54.1,为去年6月来最高.[ID:nEAPA10DL1]
Legg Mason Global Asset Allocation投资组合经理Wayne Lin谈到ISM数据时称,美国"至少在今年将录得缓慢的经济成长".
"我预料(10年期公债)收益率处於2.0%-2.5%之间,尽管倘若(欧洲)爆发一些事态,可能导致该收益率下滑至1.5%."
交易商预期,美国公债收益率虽然会出现短暂回升,但长期看跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)依然维持超级宽松的货币政策.
"注入系统的流动性正推高所有资产,"加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)驻纽约公债交易主管Charles Comiskey称,"大量资金正流入这些市场,其对美债收益率的推动是持续不断的."
美联储周二宣布,尽管本月购债规模不变,将延长购买较长期公债的时间.交易商将其视作鲜有投资者愿意卖掉美债的信号.
"鉴於长期公债规模巨大,该券种的回购一直未获得足额认购.美联储正试图调整规模以吸引更多投资者,并努力获得更多的市场参与,"加拿大皇家银行的Mulholland指出.
美国财政部周三公布,将一如预期在下周的季度再融资中发售720亿美元公债,包括320亿美元三年期公债、240亿美元10年期公债和160亿美元30年期公债.
美国财政部并称,正研究允许公债标售收益率为负的可能性,此前华尔街顾问一直建议尽早实施此项措施.(完)
--编译 洪曦/肖群英;审校 李军/程琳
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