〔EIA库存周报〕美国上周原油库存增加,因汽油需求下滑

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
01/27/12 较上周 较上年 01/27/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 339.5 2.1 -7.1 338.9 4.2 -4.2
馏分油 143.9 1.0 -17.4 145.4 -0.1 -18.7
汽油 224.5 -0.2 -12.0 230.1 3.0 -6.1
取暖油 31.8 -1.5 -10.7 30.8 -1.3 -8.3
新配方(RFG)汽油 0.4 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1
煤油型航空燃料 42.4 1.0 0.3 42.2 0.8 -1.6
原油日加工量 14.2 0.0 0.1 14.2 -0.1 -0.1
路透纽约2月1日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存增幅大於预期,因汽油需求降至11年低点.
数据显示,截至1月27日当周,美国原油库存增加418万桶,路透调查的分析师预估为增加240万桶.
EIA数据显示,墨西哥湾沿岸地区原油库存增加330万桶,带动整体库存增长,而美国过去四周汽油需求降至2001年2月以来最低水准,较上年同期减少了7.3%,来到每日806万桶.
汽油库存增加302万桶,路透调查预估为增加100万桶.
由於油品需求减少,上周炼厂产能利用率下降0.4个百分点至81.8%,预估为减少0.2个百分点.
"EIA公布汽油库存大增,反映出需求疲弱,可能是受到价格高昂所致,"芝加哥PFGBest Research的能源分析师Phil Flynn说.
美国上周原油进口温和增加2.7万桶至每日884万桶.
馏分油库存减少13.5万桶,分析师预估为减少140万桶.
取暖油库存减少126万桶至3,084万桶.
EIA数据显示,东岸汽油库存增加270万桶,炼厂产能利用率降至52.8%,为2011年4月以来最低.
数据公布後,美国原油期货CLc1短暂下跌,但随後回升.
过去四周的馏分油需求亦下滑,较上年同期减少1.7%.
库欣库存增加148万桶至3,012万桶.(完)
--编译 王冠中;审校 张若琪
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