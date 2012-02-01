美国与加拿大经济指标预测--2月2日-2月9日****

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透2月2日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------1月30日当周------------------------------
2月2日(四)
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 1月 -- 41,785
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月28日当周 37.5 37.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.75
续请失业金人数(万人) 1月21日当周 355 355.4
1330 美国非农生产率环比年率 第四季初值 +0.8% +2.3%
单位劳工成本 +0.8% -2.5%
2月3日(五)
1200 加拿大就业岗位变动(万个) 1月 增加2.31 增加1.75
失业率 7.5% 7.5%
全职就业人数(万人) -- 减少2.55
兼职就业人数(万人) -- 增加4.31
就业参与率 -- 66.6%
1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加15.0 增加20
民间就业岗位(万个) 增加17.0 增加21.2
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.3
失业率 8.5% 8.5%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周工时 34.4 34.4
1500 美国工厂订单 12月 +1.5% +1.8%
耐久财(耐用品)订单 12月修正值 -- +3.0%
扣除运输的耐久财订单 -- +2.1%
扣除国防的耐久财订单 -- +3.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.9%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 53.0 53.0
企业活动指数 56.2 55.9
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 1月27日当周 -- 122.8
-----------------------------------2月6日当周-----------------------------------
2月6日(一)
1500 美国就业趋势指数 1月 -- 104.3
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.6
(经季节调整) -- 63.5
2月7日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月4日当周 -- +0.1%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月4日当周 -- +2.0%
1500 美国IBD消费者信心指数 2月 -- 47.5
2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加81.0 增加203.7
2月8日(三)
1200 美国抵押贷款指数 2月3日当周 -- 753.3
再融资指数 -- 4,113.8
1315 加拿大房屋开工(万户) 1月 -- 20.02
2月9日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月4日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 1月28日当周 -- --
1500 美国趸售(批发)库存 12月 +0.3% +0.1%
趸售销售 +0.5% +0.6% (完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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