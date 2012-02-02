〔美国经济〕费城联储总裁普洛瑟抨击FED维持低利率至2014年的声明(更新版)

(新增细节)

* 普洛瑟不支持美联储上周关於利率的声明

* 政策应根据环境做调整,而非设定时间表--普洛瑟

* 该声明打击信心,并造成困惑--普洛瑟

* 关於"超低利率"的定义看法分歧

记者 Jonathan Spicer 编译 王冠中

路透宾夕法尼亚GLADWYNE 2月1日电---美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三大力抨击美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周关於传达延长维持低利率的决定,称此举冲击了信心且造成混淆.

美国联邦公开市场委员会上周表示,预期至少在2014年底前都会维持利率在"异常低水准",因脆弱经济复苏的前景阴郁.该预估时间比先前延後了大约18个月,并带动股市和债市大涨.

"我认为这样的声明从沟通的角度来看格外有问题,"普洛瑟向企业人士表示."货币政策应该随着经济情况做调整,而不是设定一个时间表."

普洛瑟士美联储17人政策委员会中少数的鹰派人士,有时候与主席贝南克的核心温和鸽派人士呈现对立,温和派人士在过去几年推动了超宽松货币政策,并且支持上周维持低利率到2014年底的决定.

但该声明公布时也展示了政策官员升息预测的图表,他们对开始升息时间的预期从2012年到2016年不等,而这也带动了美债收益率(殖利率)在当天午後回升.

普洛瑟称,在经济显现复苏迹象之际,这样的声明对信心造成威胁,也让媒体和其他人士将此错误解读为美联储的承诺,但情况并非如此."如果经济情况改变,2014这个时间就不再有效,"他在稍後向记者表示.

普洛瑟指出,更复杂的情况是,美联储内部对於何谓"异常低利率"的看法分歧,1%以下都可以算是异常低利率.

"有各种不同的看法,因此我认为这不是最佳的沟通方式,"普洛瑟称."持续暗示我们试着进一步宽松(政策),会引发外界质疑於我们对经济持续增长能力的信心."

普洛瑟列席美联储的沟通委员会,但今年在联邦公开市场委员会没有投票权.他在周三重申,目前没有理由进一步宽松货币政策.

"超宽松政策已执行三年多,我认为我们必须持续观密切观察通胀指标,"他在Main Line Chamber of Commerce的早餐会上称.

美国核心通胀率在约1.7%,低於美联储新设定的2%目标.过去几个月通胀率放缓,包括普洛瑟在内的美联储政策官员均预期通胀率今年会放缓,为进一步买进资产铺路.

普洛瑟表示,他支持新的通胀率目标,以及公布政策官员预测的做法.

普洛瑟本周稍早确认他预期今年将升息.(完)