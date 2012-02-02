〔欧洲金融〕意大利应更侧重经济增长,而非一味求取撙节--惠誉

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透纽约2月1日电---评等机构惠誉周三指出,意大利应更侧重提振经济成长,而非进一步采取撙节措施,以确保其公共债务的持续性和欧元的存活.
惠誉主权评等主管David Riley在一场会议中告诉分析师,意大利因其庞大的融资需求,可能不仅属於"太大而不能倒,还太大而很难援救."
"欧元最後的成败取决於意大利在欧元区内的成败."他说.不到一周前惠誉才将意大利债信评等调降两个级距至"A-".
惠誉认为,意大利今年应该侧重提振经济成长,因为其政府赤字没有那麽庞大--在该国今年预估3,600亿欧元总融资需求中仅占约300亿欧元.
"我们并不是认为财政撙节会弄巧成拙."Riley称,"然而进一步的财政撙节...或许不可靠且不可行.他们应该更侧重成长潜能."
Riley警告称,如果经济成长率仅在零附近,而(公债)利差升至400个基点上方,那麽意大利的公共债务将无法维持.
今年意大利经济料出现萎缩,2011年估计仅成长0.6%.
"如果(公债)利差降至200个基点之下,或至150个基点,而且如果经济成长达到1.5%左右,债务境况就可维持得住."他说.
根据路透数据,意大利10年期公债IT10YT=RR和可比德债EU10YT=RR利差周三约为387个基点.
至於希腊,Riley认为主要的风险是债务失序违约,若发生那种情形,希腊将更难招架资本外逃,也离退出欧元区就更近了.
然而他强调惠誉仍相信希腊不会退出欧元区.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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