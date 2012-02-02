《企业并购焦点》德意志交易所和NYSE合并案遭欧盟否决,转寻其他选项

路透布鲁塞尔/伦敦2月1日电---纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)NYX.N和德意志交易所(DB1Gn.DE)可能试着把74亿美元合并案失败的失望情绪抛诸脑後,并把注意力转向欧洲清算所及较不具野心的成长方式.

德意志交易所和纽约-泛欧交易所集团的合并案,将可打造出全球最大的证交所,但欧洲反托拉斯当局周三否决该案,成为去年大型证交所购并潮中第四件受阻的案子.

如今,证交所业者需要用另一种方式来面对寻求合并案时的先决条件:在全球竞争下的规模要求和成本削减.

纽约-泛欧交易所集团执行长Duncan Niederauer上周接受专访时表示,即使在试图与德意志交易所完成合并案,公司也一直在寻求另一种策略.

周三,纽约-泛欧交易所集团称其计划通过股票回购向股东返还5.5亿美元,并寻求扩张衍生品业务.

纽约-泛欧和德意志交易所亦在有关伦敦金属交易所(LME)的媒体报导中被提及,LME股东亦已在寻求出售该公司.

LME的举动或将吸引到广泛的投资兴趣,包括美国的洲际交易所(ICE)(ICE.N)和芝加哥商业交易所(CME),以及伦敦证交所(LSE)和英国券商ICAP IAP.L.

分析师亦认为纽约-泛欧交易所集团是欧洲清算机构LCH.Clearnet的一个很大的竞购方.LCH.Clearnet自去年9月来已同伦敦证交所(LSE.L)进入排他性的出售谈判.

纽约-泛欧曾寻求与数据提供商Markit共同竞购LCH的可能性,但该计划在去年中期归于失败.

Fidessa的集团策略主管Steve Grob表示,"对於欧盟监管机构否决该交易并不感到意外,这两家交易所将需要考虑B计划和C计划."

德意志交易所和纽约-泛欧交易所集团拒绝就购买其它部分资产的可能性置评.

**大型交易所合并交易终结?**

分析师表示,监管机构周三的否决决定可能令合并交易暂停.

"合并还是那样有意义,交易所需要扩大规模,寻求成本协同效益,但过去一年未能达成交易将使投资者和企业更谨慎,"Berenberg Bank分析师Richard Perrott表示.

"但德意志证交所/纽约-泛欧交易所集团是一笔不同寻常的交易,明显存在削弱竞争的隐忧,无法与多数其他合并交易所并存."

Nasdaq OMX(NDAQ.O)执行长Bob Greifeld表示,大规模交易仍然可行,但公司要考虑监管机构对市场的分析.

欧盟监管机构阻止德意志证交所和纽约-泛欧交易所集团合并,以防其控制欧洲期货市场.

德意志证交所和纽约-泛欧交易所集团已经拒绝为了达成交易而出售前者旗下欧洲期权与期货交易所(Eurex)和後者旗下英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE).

德意志证交所收升3.4%,纽约-泛欧交易所集团收低0.5%.(完)