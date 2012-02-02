《台湾重要政经日程》--2月2日-12月22日

==================今日重要政经消息======================
2/2(四)
--14:00 台湾经济研究院举办国际政经情势分析与展望研讨会
--17:00 金管会例会
==================近期重要政经消息======================
2/4(六)
--金融市场因应农历春节调整休假补行交易.
2/6(一)
--宏达电(2498.TW)第四季业绩明说会
--16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元.
--16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%.
2/7(二)
--16:00 财政部公布1月进出口金额,去年12月出口年增率0.6%.
2/8(三)
--13:40 友达(2409.TW)第四季业绩说明会
--14:00 联电(2303.TW)第四季业绩说明会
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元.
2/27(一)
--金融市场调整休市一日,因应2月28日(周二)和平纪念日
2/29(三)
--16:00 经建会公布1月领先指标,上月上升0.5%.
3/3(六)
--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.
4/4(三)
--金融市场因清明节及儿童节休市一天
5/1(二)
--金融市场因劳动节休市一天
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 张雅菁;审校 黄凯