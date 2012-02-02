〔美国财政〕财政部研究负利率标债的可行性

路透华盛吨2月1日电---一位美国财政部官员周三表示,财政部正在研究负收益率标债的可行性,此前华尔街顾问一致建议尽快如此.

财政部宣布季度再融资720亿美元,下周将标售三年期、10年期及30年期公债,并称标售将筹集资金224亿美元.

"财政部认为当前债券的发债计画和规模足以因应所预估的短期借款需求,"美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)表示.

财政部与借款顾问就市场情况举行的会议纪录显示,鉴於某些发债需求殷盛,问题在於财政部是否应该允许负利率标售.

财政部表示,这麽做会引起某些"操作问题",但是可以克服,并称可能要在5月下次融资时再决定是否进行.

代表华尔街最大公司的21位初级市场交易商,全都预期国会将会延长目前还在讨论中的减税计画.

若延长减税,意味着政府岁收将减少,进而冲击其借款需求,然这是奥巴马政府的当务之急,减税可以让消费者荷包更鼓从而提振经济.(完)