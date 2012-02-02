〔美国财政〕财政部研究负利率标债的可行性

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛吨2月1日电---一位美国财政部官员周三表示,财政部正在研究负收益率标债的可行性,此前华尔街顾问一致建议尽快如此.
财政部宣布季度再融资720亿美元,下周将标售三年期、10年期及30年期公债,并称标售将筹集资金224亿美元.
"财政部认为当前债券的发债计画和规模足以因应所预估的短期借款需求,"美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)表示.
财政部与借款顾问就市场情况举行的会议纪录显示,鉴於某些发债需求殷盛,问题在於财政部是否应该允许负利率标售.
财政部表示,这麽做会引起某些"操作问题",但是可以克服,并称可能要在5月下次融资时再决定是否进行.
代表华尔街最大公司的21位初级市场交易商,全都预期国会将会延长目前还在讨论中的减税计画.
若延长减税,意味着政府岁收将减少,进而冲击其借款需求,然这是奥巴马政府的当务之急,减税可以让消费者荷包更鼓从而提振经济.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。