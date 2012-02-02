〔全球贵金属〕2月1日iShares白银持仓和SPDR黄金持仓均较上日持平

路透2月2日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周三的黄金持仓量较周二维持不变,而同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量亦持平.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 40,866,777.1 2月1日 40,866,777.1 1月31日 0.0 0.00%
iShares 308,935,049.7 2月1日 308,935,049.7 1月31日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
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