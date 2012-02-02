〔路透调查〕英国央行料在2月扩大量化宽松政策,欧洲央行料在3月降息

路透伦敦2月1日电---路透调查显示,英国央行料将在下周宣布对英国经济额外挹注500亿英镑资金;而预计欧洲央行会开启印钞计划的机率逐渐消退.

虽然周三来自企业的调查显示欧洲经济可能会振作起来,但是分析师表示,经济疲弱困扰英国与欧元区,需要央行进一步采取行动.

欧洲央行料将在3月降息,把指标利率从纪录低点1.0%再降至0.75%,几乎快要赶上英国央行,後者已经维持0.5%低利政策将近三年.

欧债危机是他们最主要的考量,即使希腊很有可能免於无序违约,在近日内与债权人达成债务以旧换新的协议.

接下来会采取更进一步货币刺激政策的将是英国央行.接受路透调查的56位分析师中,有49位认为英国央行下周将宣布新一轮资产购买计画,预估中值为500亿英镑(790亿美元),如果真是如此,从2009年3月以来资产购买总规模将达3,250亿英镑.

"现有的计画已经结束,他们需要做更多、投注更多,"花旗分析师Michael Saunders说."从英国央行总裁金恩的谈话就可以看出他们想安抚群众."

欧洲央行拒绝像英国央行和美联储那样的"量化宽松"印钞票计画.上月欧洲央行向银行业提供三年期低息贷款,规模达4,890亿欧元(6,400亿美元).

调查显示,认为欧洲央行会开始购买未冲销债券的机率预估中值仅有20%,低於1月调查时的30%及12月时的40%.

71位分析师中,仅有13位认为欧洲央行会在下周降息至0.75%,但有41位认为会在3月会议时降息.(完)