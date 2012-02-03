〔台湾个股〕统一企业规划於马来西亚新设生产基地,加大东南亚布局

路透台北2月3日电---台湾食品业龙头--统一企业(1216.TW)周五表示,规划在"适当时机"於马来西亚新设生产基地,生产水产饲料.这将是该公司於东南亚的最新布局.

统一企业总经理罗智先在一场记者会中指出,目前该公司在东南亚的泰国、印尼、菲律宾及越南已经设点,而目前内部正评估进一步在马来西亚布局.

"我们随时可以做...不过要挑选时机."罗智先说.

该公司此前已公布,因看好两岸食品业"黄金十年"商机,将启动总投资金额逾670亿台币、为期三年的大型建厂计划,包括在台湾新竹湖口斥资百亿台币,打造全新综合食品生产基地;同时,三年内将在中国大陆投入120亿元人民币新建17座泡面与饮料厂.(完)