〔台湾个股〕统一企业规划於马来西亚新设生产基地,加大东南亚布局

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月3日电---台湾食品业龙头--统一企业(1216.TW)周五表示,规划在"适当时机"於马来西亚新设生产基地,生产水产饲料.这将是该公司於东南亚的最新布局.
统一企业总经理罗智先在一场记者会中指出,目前该公司在东南亚的泰国、印尼、菲律宾及越南已经设点,而目前内部正评估进一步在马来西亚布局.
"我们随时可以做...不过要挑选时机."罗智先说.
该公司此前已公布,因看好两岸食品业"黄金十年"商机,将启动总投资金额逾670亿台币、为期三年的大型建厂计划,包括在台湾新竹湖口斥资百亿台币,打造全新综合食品生产基地;同时,三年内将在中国大陆投入120亿元人民币新建17座泡面与饮料厂.(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。