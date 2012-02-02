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亚洲 | 2012年 2月 2日 星期四 10:27 BJT

《外汇动态》东京定盘时交易清淡,美元在76日圆有期权障碍

0155GMT---日本交易员指出,东京定盘继连两日的热络交易後,周四资金流动相当淡静.

美元/日圆下跌0.1%至76.14,交易员称在76日圆JPY=有期权障碍,在该水准亦可见停止单.

在75.90及75.80有更多的停止单,买单料於75.50左右浮现.

欧元/日圆在101.00EURJPY=R处浮现一层卖压,料抑制进一步上涨空间.

欧元/日圆涨0.1%至100.36日圆.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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