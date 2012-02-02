〔美国基金〕1月25日当周共同基金流入资金为2010年4月来最高--ICI

路透纽约2月1日电---美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示,截至1月25日止当周投资人投入共同基金的资金是2010年4月以来最高.

以国内股票为主的基金有8.51亿美元的资金流入,为2011年4月20日流入近17.2亿美元以来最高.债券型基金的流入资金为78.1亿美元,略低於1月11日流入的78.7亿美元.