〔美国基金〕1月25日当周共同基金流入资金为2010年4月来最高--ICI

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透纽约2月1日电---美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示,截至1月25日止当周投资人投入共同基金的资金是2010年4月以来最高.
ICI公布,1月25日止当周净流入116亿美元,为2010年4月21日以来最高,当时净流入125.5亿美元.
以国内股票为主的基金有8.51亿美元的资金流入,为2011年4月20日流入近17.2亿美元以来最高.债券型基金的流入资金为78.1亿美元,略低於1月11日流入的78.7亿美元.
在这段期间标准普尔500指数.SPX上涨1.37%.股市在1月25日上涨,因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布其有意至2014年底之前维持利率在低位,增加投资者对股市和风险资产的胃纳.美联储主席贝南克亦表示,他将考虑采取进一步的经济刺激措施.
在这段期间,中小型股票连续第四周上涨,受科技股升势推动.
混合型基金在这段期间估计净流入26.2亿美元,前一周则为12.6亿美元.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。