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债券 | 2012年 2月 2日 星期四 12:05 BJT

〔美国基金〕1月25日当周共同基金流入资金为2010年4月来最高--ICI

路透纽约2月1日电---美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示,截至1月25日止当周投资人投入共同基金的资金是2010年4月以来最高.

ICI公布,1月25日止当周净流入116亿美元,为2010年4月21日以来最高,当时净流入125.5亿美元.

以国内股票为主的基金有8.51亿美元的资金流入,为2011年4月20日流入近17.2亿美元以来最高.债券型基金的流入资金为78.1亿美元,略低於1月11日流入的78.7亿美元.

在这段期间标准普尔500指数.SPX上涨1.37%.股市在1月25日上涨,因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布其有意至2014年底之前维持利率在低位,增加投资者对股市和风险资产的胃纳.美联储主席贝南克亦表示,他将考虑采取进一步的经济刺激措施.

在这段期间,中小型股票连续第四周上涨,受科技股升势推动.

混合型基金在这段期间估计净流入26.2亿美元,前一周则为12.6亿美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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