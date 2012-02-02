〔半导体产业〕茂德引资案有新进展,策略投资人将做实地查核--消息

路透台北2月2日电---经营困顿的台湾动态随机存取记忆体厂商--茂德5387.TWO寻求策略投资人注资的脚步,已向前迈进一步.

三位熟知此事的消息人士周四指出,上日在全体债权银行团会议时,财务顾问--安侯建业联合会计师事务所(KPMG台湾)对银行业者透露,已与一家策略投资人签定意向书,将对茂德进行实地查核.

但银行业的消息人士指出,会议中财务顾问KPMG并未透露是哪家厂商已签订意向书.

至截稿止,路透尚未能取得茂德公司的评论.

根据银行业人士透露,除了先前曾传出的美商企业、目前全球排名第三的Global Foundry之外,本地厂商联电(2303.TW)也可能是潜在的买家之一.

联电公司发言人刘启东上午表示,"对市场传闻不做评论."

台湾全体银行对茂德持有570亿台币的债权.资本高度密集的DRAM产业,厂商多向银行借入大额资金,但近年DRAM价格迟迟无法回升,令厂商亏损持续扩大.

茂德去年6月底向银行借贷的利息无法缴出後,KPMG已接受委托协调茂德与银行团谈判,并希望引入策略投资人对股权的投资.

不过,茂德的高额债权是引入策略投资人的障碍之一.去年中债权银行曾经初步同意将约半数(即280亿台币)的债权转换为股权,并希望其可以寻得策略投资者入股.

茂德以中部科学园区12寸晶圆厂的机器设备,做为570亿台币的债权抵押,银行业人士估算,若是此案面临被法院拍卖处分,此座晶圆厂的机器设备还有约200亿台币以上的价值.

茂德股票已暂停交易.(完)