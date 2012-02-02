〔台湾债市〕殖利率收高,股市续弹令债市承压

路透台北2月2日电---台湾债市主要殖利率周四收高,因股市受惠主要国家强於预期的经济数据激励,创下五个月收盘新高,令债市承压;但外资汇入带动的资金行情,则让殖利率弹幅收敛,五年券101/1殖利率几乎收在日低.

交易商指出,台债殖利率在新春开红盘後明显向下,以目前101/1殖利率的位置,已没有什麽养券利润可期.但因台币升值带动的资金行情对短券有利,短线只要受利空打击反弹,还是会吸引买盘逢高承接,在此情形下,债市只能在区间内震荡整理.明日101/1殖利率区间约在0.925-0.940%.

"钱多,股、债市就走双多头啊.短券更会受到支撑."一票券商交易人士称.

另一证券商交易员称,第一季通常是买盘补券的旺季,只是回补力道会维持到2月或3月底,仍有待观察.

美国1月工厂活动扩张速度为七个月来最快,德国制造业为四个月来首次呈现扩张,而中国制造业产出略优於预期,暗示中国经济将可实现软着陆.

台湾股市周四收高1.37%,创五个月最高收位,台股加权股价指数.TWII大涨103.25点至7,652.46点.台币兑美元TWD=TP昨日虽因获利回吐走贬,但今日在国际美元走弱,韩元等亚洲货币转强带动下,午後维持约2角的升幅.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3 A01103=TWO 0.00 0.7750 0.7725-0.7790 7.0

5 101/1 A01101=TWO +0.28 0.9308 0.9306-0.9400 275.5

10 100/9 A00109=TWO +0.60 1.2660 1.2645-1.2740 8.5

20 101/2 A01102=TWO +0.25 1.7025 1.7025-1.7075 1.5

交易商表示,台币这波升值行情,受惠最主要的对象是股市,一般预料,大盘将有机会弹到7,800点.债市在股市续强下,殖利率虽有反弹压力,但幅度有限.

"外资进入债市以买公司债为主,公债虽然也有着墨,但看不到以超低利率成交的案子."一证券商交易员说.

在外资受限购买公债不得超过汇入资金30%上限规定下,交易商认为,存续期极短的冷券交易量有机会放大,也有利於五年热门券的交易,但对殖利率仅有支撑作用.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7025

10 100/9 A00109=TWO 1.2660

5 101/1 A01101=TWO 0.9308

2 100/3 A00103=TWO 0.7100 (完)