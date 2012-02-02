〔台湾汇市〕台币/美元收创逾四个月高位,乐观气氛促外资汇入

路透台北2月2日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘劲扬1.45角,创四个半月以来高位,因欧美及中国PMI制造业指数表现优於预期,带动市场风险胃纳提升,台股随区域走势大涨,韩元等亚币亦走扬.
交易商指出,盘初反应国际美元弱势,外资汇入力道强劲,台币开盘不久便升破29.5元关卡.不过,逢低见进口商及央行美元买盘逐渐出笼,部份外商银行也有买汇的实质需求,场上买卖力道交错,促汇价陷入狭幅区间整理.
他们并表示,目前汇价逢低美元买盘沉重,逢高亦见出口商抛汇意愿强烈,预料台币暂时於29.5元上下整理;除非外资汇入量再度扩大,台币才有机会突破区间并往前次高位测试,後续仍需密切关注国际美元及台股动态.
"除非有大单进来,不然再整理一下,把(美元)买盘冲掉再说,"一位本地银行交易人士说.
近收盘时,央行再度进场收回约5分涨幅.市场人士指出,央行近日除尾盘例行调节外,盘中出笼的美元买盘并没有守在特定价位,显示央行站在买方是为和缓汇价走势,而且此波涨势非台币独强,央行无需浪费银弹逆势而为.
台币兑美元今日收在29.55元,日高则为29.45元;前次收盘及盘中高位均出现在2011年9月13日,分别报29.487以及29.320元.
台股加权指数.TWII周四收高1.37%至7,652.46点,创五个月最高收位;外资在台指期货市场买超67.14亿台币,转卖为买,上交易日为卖超3.24亿.[ID:nCT0502573]
新兴亚洲货币周四上涨,对於欧元区和全球经济放缓的担忧减弱,提振风险偏好以及资金流入亚洲地区.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴