〔台湾货币市场〕短率略有走低,年後资金宽裕令利率高位滑落

* 通货回笼令市场资金宽松

* 短率再趋软

* 短票量稍大但利率持稳

记者 高洁如

路透台北2月2日电---台湾银行间短期利率周四再有走滑压力.年後通货回笼的宽松因素之下,银行资金不少,拆款利率高位再小滑.但短票因今日量能稍大,利率大致持稳.

市场人士表示,市场资金虽有些分配不均,但整体而言还是相当充裕,年後通货回笼的宽松因素持续影响市场,央行冲销资金的隔夜的代收金额也还不小.

"我自己今天是没什麽动,但早上有不少人来问我要不要借钱,"一公股银行人士称.

据央行网站显示,周三通货回笼402.6亿台币,加计周一和周二的回笼数字达1,347.3亿台币.对照农历年前两周通货发行共计2,891.5亿台币.

本地时间15:36拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.392%,上日在0.398%;区间在0.34-0.68%,上日在0.299-0.690%.

2-7天拆款利率在0.392-0.74%,上日在0.392-0.77%.

**短票利率持稳**

短票方面,交易商指出,今日成交量是近期最大,明日将会到达高峰.但他们也说,明日的短票利率应不致於攀高,因为通货回笼的宽松因素预料会持续影响市场,银行间的资金应能维持宽裕.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85%,同上日.但大型银行开出的0.86%见少量成交.

今日央行共1,685.5亿台币存单到期,发行金额央行稍晚才会公布.[TW/MMTCN]

周五提存期最後一日央行存单到期金额2,025.7亿.本周六为补行上班日,新提存期第一天存单到期1,545亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正後周三当日超额准备为29亿台币,累计超额准备为2,122亿台币,加计前期1%的超额准备为3,005亿台币.

**RP利率未变**

债市同业附买回(RP)利率则是持平,受到农历通货持续回笼影响,投信和寿险仍有余钱供应,场上资金不虞匮乏,到期续做顺畅.

交易商并表示,今日投信在场上找券需求似有减弱,央行也加强冲销力道以收回市场游资,此波回流的资金潮已逐渐和缓,在资金供需持稳之下,RP利率料维持在既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

周六有101/3期二年期公债交割,金额为300亿台币.各行业的得标比重方面,银行业为63.68%、证券业30.17%、票券业6.15%.(完)