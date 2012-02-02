《外汇动态》带动日圆买盘的是投机心理,而非避险需求

0902GMT---一直有传言指称美元/日圆JPY=在76.00上方有半官方的买盘,但也一再地遭到否认.官员们只是加强喊话,并没有其他动作.
从风险/报酬来看,作多美元/日圆看来是稳健的做法.
从资本流动数据来看,日圆买家寻求避险的看法不攻自破.这波美元卖盘实属投机.
在76.00、75.50及75.00下方的停损单数量庞大,但这些价位上方的买盘显然多到足以遏阻空头市场发展.在76.30-40间有少量卖盘.
76.50处有少量的停损单.76.70-80之间有大量卖单.(1月30日高点为76.78.)出口商的卖盘位於77.00.在这上方有更多的投机停损单.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
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