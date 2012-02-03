〔美股业绩〕陶氏化学第四季获利与营收均不如市场预期,因需求下滑

路透2月2日电---陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)公布第四季获利及营收均不如华尔街预估,因电子、塑胶及涂料需求下跌,导致该公司减产并对某些产品折扣出售.

财报公布後陶氏化学股价在盘前交易一度下跌达3%,後因公司高层对第一季电子产品需求表达正面看法,股价扳回部分跌幅.终场收低1.2%,报33.54美元.陶氏化学是美国按营收计排名第一的化学产品制造商.

陶氏第四季产能运作率下滑九个百分点至72%,为上次衰退以来最低.

执行长Andrew Liveris对路透表示,该公司大多数减少的产能位於欧洲,欧债危机已大幅影响出口,陶氏化学在欧洲的产品需求也最低.

他说,受惠於制造业及建筑业的庞大支出,中国经济料将持续强劲.

"我想我们不必担心中国经济成长率会低於6%太久,"他说.

陶氏化学第四季净亏损2,000万美元,或每股亏损0.02美元.去年同期净利4.26亿美元,或每股盈余0.37美元.

扣除一次性项目,每股盈余0.25美元.汤森路透I/B/E/S预估每股盈余为0.30美元.

营收增加2%至140.9亿美元,分析师预估为141.9亿美元.

营收增加系仅因该公司全面调涨价格5%--大约合到6.75亿美元--但涨价导致销售量减少3%.

陶氏化学承诺维持低成本,但并不清楚这对第一季财报会产生多少效应.(完)