〔瑞郎汇率〕央行代理总裁乔丹:将坚守瑞郎/欧元汇率上限--金融时报

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透苏黎世2月2日电---金融时报网路版周四报导,瑞士央行代理总裁乔丹表示,央行将以"最大的决心"执行瑞郎/欧元汇率上限.
"我们准备好必要时无限量买进外币,"乔丹说.
瑞士央行的职责是维持维持物价稳定,该央行将瑞郎/欧元汇率上限定在1.20瑞郎,以避免经济陷入衰退.
根据选择权观察家表示,部分投资人押注瑞士央行抑制瑞郎汇率的决心可能有所改变.
在金融时报上周的专访中,乔丹表示,瑞士央行和瑞郎已经面临来自欧元区危机的挑战,政治压力可能更雪上加霜.
"有几项关於政府对央行影响的调查和报告...这些影响可能会限制了瑞士央行的独立性,"乔丹说.(完)
--编译 王冠中;审校 龚芳
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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