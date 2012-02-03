〔瑞郎汇率〕央行代理总裁乔丹:将坚守瑞郎/欧元汇率上限--金融时报

路透苏黎世2月2日电---金融时报网路版周四报导,瑞士央行代理总裁乔丹表示,央行将以"最大的决心"执行瑞郎/欧元汇率上限.

"我们准备好必要时无限量买进外币,"乔丹说.

瑞士央行的职责是维持维持物价稳定,该央行将瑞郎/欧元汇率上限定在1.20瑞郎,以避免经济陷入衰退.

根据选择权观察家表示,部分投资人押注瑞士央行抑制瑞郎汇率的决心可能有所改变.

在金融时报上周的专访中,乔丹表示,瑞士央行和瑞郎已经面临来自欧元区危机的挑战,政治压力可能更雪上加霜.

"有几项关於政府对央行影响的调查和报告...这些影响可能会限制了瑞士央行的独立性,"乔丹说.(完)