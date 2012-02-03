《台湾报摘》--工商时报2月3日

* 头版头条:

--台股龙年开红盘後连涨四天,且天天出现逾1,400亿元量能,推升大盘冲上至7,652点.年前退场三资(外资法人、内资中实户、融资)正加速回笼,凸显这波资金行情有机会一波涨到底,向8,009点年线挑战.

* 其他:

--总统马英九周五将约见准财政部长刘忆如与经济部长施颜祥,要求将税制、水电价格合理化列为施政重点任务,检讨高所得高财产和高消费税负,减轻劳动所得负担.

--针对提高陆银来台参股上限,金管会主委陈裕璋周四松口表示:"保持开放态度".金管会今年1月2日起开放大陆银行来台参股台湾上市柜金控、银行,但最高上限仅5%,台湾金融业者争取提高上限,陈裕璋首度回应,可再观察,业者若有实际需求,可向金管会反应.

--根据金管会调查,六家台湾银行业者的大陆分行1月都已向大陆银监会递件申办台商企业人民币业务,预计3月底前国银大陆分行办理人民币业务可望上路.

--选後两岸关系持稳,陆客自由行扩大试点也将开跑.据消息人士透露,观光小两会(台旅会、海旅会)下周将在香港协商,针对第二波陆客自由行试点城市进行最终确认,一旦拍板,本月底前就可上路.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

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