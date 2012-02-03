《台湾报摘》--工商时报2月3日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--台股龙年开红盘後连涨四天,且天天出现逾1,400亿元量能,推升大盘冲上至7,652点.年前退场三资(外资法人、内资中实户、融资)正加速回笼,凸显这波资金行情有机会一波涨到底,向8,009点年线挑战.
* 其他:
--总统马英九周五将约见准财政部长刘忆如与经济部长施颜祥,要求将税制、水电价格合理化列为施政重点任务,检讨高所得高财产和高消费税负,减轻劳动所得负担.
--针对提高陆银来台参股上限,金管会主委陈裕璋周四松口表示:"保持开放态度".金管会今年1月2日起开放大陆银行来台参股台湾上市柜金控、银行,但最高上限仅5%,台湾金融业者争取提高上限,陈裕璋首度回应,可再观察,业者若有实际需求,可向金管会反应.
--根据金管会调查,六家台湾银行业者的大陆分行1月都已向大陆银监会递件申办台商企业人民币业务,预计3月底前国银大陆分行办理人民币业务可望上路.
--选後两岸关系持稳,陆客自由行扩大试点也将开跑.据消息人士透露,观光小两会(台旅会、海旅会)下周将在香港协商,针对第二波陆客自由行试点城市进行最终确认,一旦拍板,本月底前就可上路.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。