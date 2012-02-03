《台湾报摘》--经济日报2月3日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--新任财政部长刘忆如周四亲赴火线,她表示,马英九总统昨天打电话给她,提到人民对税制合理化的期待,赋税要达到公平正义原则;完全没有要课资本利得税,"上任第一件事是研究富人税".
* 其他:
--全球第二大半导体矽晶圆厂日商SUMCO(3436.T)无预警宣布,将关闭日本三座生产工厂,并退出太阳能市场,将透过扩大释单台湾子公司台胜科(3532.TW)来因应,此举将造成全球矽晶圆供应版图大举向台湾挪动.
--奇美电(3481.TW)债务协商,台湾银行与奇美电取得共识,银行团同意延长奇美电明年(2013年)到期的债务至2016年,但奇美电必须遵守利率加码1%、三年内增资400亿台币的决议.
--新任内政部长李鸿源表示,欢迎陆资来台投资公共建设,但不鼓励投资房地产,以免形成炒地皮.他并表示不打房,也不会盲目盖一堆平价住宅;会用国土规划方法,结合治水和市地重划,创造适合中产阶级居住的新空间.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。