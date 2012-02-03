《台湾报摘》--经济日报2月3日

* 头版头条:

--新任财政部长刘忆如周四亲赴火线,她表示,马英九总统昨天打电话给她,提到人民对税制合理化的期待,赋税要达到公平正义原则;完全没有要课资本利得税,"上任第一件事是研究富人税".

* 其他:

--全球第二大半导体矽晶圆厂日商SUMCO(3436.T)无预警宣布,将关闭日本三座生产工厂,并退出太阳能市场,将透过扩大释单台湾子公司台胜科(3532.TW)来因应,此举将造成全球矽晶圆供应版图大举向台湾挪动.

--奇美电(3481.TW)债务协商,台湾银行与奇美电取得共识,银行团同意延长奇美电明年(2013年)到期的债务至2016年,但奇美电必须遵守利率加码1%、三年内增资400亿台币的决议.

--新任内政部长李鸿源表示,欢迎陆资来台投资公共建设,但不鼓励投资房地产,以免形成炒地皮.他并表示不打房,也不会盲目盖一堆平价住宅;会用国土规划方法,结合治水和市地重划,创造适合中产阶级居住的新空间.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.