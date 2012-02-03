〔台湾财政〕准财政部长刘忆如称,将研拟召开财改会--报载

路透台北2月3日电---台湾工商时报周五报导称,准财政部长刘忆如表示,为健全财政并维护赋税公平,她将於下周一财政部内部会议讨论成立财改会(财政税赋改革会议)一事,以就税制改革凝聚社会共识.

刘忆如接受该报专访表示,对於总统马英九关心的税制公平问题,她将会针对邻近国家的税制及富人缴税进行比较研究.很多税理想中虽然应课徵,但如果配套措施没有研拟好,不会仓促实施.

报导并引述刘忆如称,资本利得税是针对证券交易所得、房地产交易所得课税,台湾目前虽没有证所税及房地产交易所得税,不过已在课徵的证券交易税、土地增值税已有资本利得税性质.

此外,房地产交易实价登录可望於今年7月1日实施,针对房地产采实价课税,她称,对於实价登录上路前的房地产价格如何处理,在没有讨论出方法之前,奢言实价课税.

据台湾2012年度中央政府总预算,维持财政扩张.举借债务将达2,885亿台币,占岁出比重14.9%,不但是公共债务法实施以来的最高,也濒临举借债务不得超越岁出金额15%的上限.[ID:nCT0473045]

台湾在2001年民进党执政时期及2008年国民党执政时,均曾先後召开类似的财政税赋改革会议.(完)