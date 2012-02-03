版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 09:09 BJT

〔全球贵金属〕2月2日SPDR黄金持仓较上日增0.48%,iShares白银持仓持平

路透2月3日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量较周三上涨0.48%,而同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量则持平.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,061,167.2 2月2日 40,866,777.1 2月1日 194,390.1 0.48%

iShares 308,935,049.7 2月2日 308,935,049.7 2月1日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐