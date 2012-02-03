〔路透调查〕欧元兑美元料将重拾中长期温和走跌趋势

* 欧元兑美元料逆转近期涨势

* 分析师表示,温和贬值的走势将持续

* 调查显示汇市策略师采取观望态度

记者 Andy Bruce 编译 王冠中

路透伦敦2月2日电---路透就超过60位分析师所做的调查预估显示,欧元兑美元今年初以来的上涨走势可能即将丧失动能,分析师对欧元汇率的预估为2010年9月以来最低.

部分经济数据表现亮丽,再加上希腊可望避免主权债务违约,协助带动欧元/美元EUR=自1月16日以来上涨约3.5%,周四时报约1.31美元.

但策略师对涨势质量感到悲观,暗示欧元兑美元将再次陷入一年前触及1.49美元高点以来的中长期温和贬值走势.

"最主要是我们并不相信这样的风险涨势是很札实的,"渣打银行的G10汇市策略主管Ned Rumpeltin说.

"经过一段好日子後,市场了解到经济数据对信心的提振不大.而在硬数据方面,有些疲软.好转是种错觉."

Rumpeltin形容近期涨势"质量低",伴随许多空头回补.美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,上周投资人增加美元多头部位,进一步显示出欧元涨势只会很短暂.

调查预估显示,欧元/美元一个月後料来到约1.29美元,三个月後来到1.27美元,六个月後1.25美元,一年後回升至1.28美元,各阶段的预估均较1月调查预估低约0.01美元或0.02美元,且为2010年9月以来的最低预估.

调查结果相关图表:

欧元(link.reuters.com/kyj46s)

日圆(link.reuters.com/myj46s)

英镑(link.reuters.com/nyj46s)

和上回调查一样,分析师不愿意预期欧元大涨或大跌,而是等待欧元区债务危机解决或明显恶化等更具体的消息.

"在我们等待更多发展之际,会见到普遍的区间交投情况,"Rumpeltin说.

分析师现预期美元指数.DXY今年底将来到80.00,而自去年5月以来的任何一次调查中,分析师都不曾预期美元指数能突破79的关口.

这明确显示出,在欧债危机下,身为避险货币的美元2012年将有较佳的表现.的确,根据调查结果的估算,欧元波动程度看来将创10月以来最高.

欧元兑英镑EURGBP=则料持平.路透调查发现,尽管预期英国经济表现将优於欧洲,但英镑兑欧元料维持在目前水准附近.(完)