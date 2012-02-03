〔韩国经济〕企划财政部长官警告通胀前景仍充斥变数

路透首尔2月3日电---韩国企划财政部长官朴宰完周五表示,油价坚挺及与欧元区危机相关的不稳定性,使得韩国通胀前景充斥变数.韩国甫於几天前发布1月通胀大幅下降.

他在每周会议上就通胀趋势表示,首尔市政府决议大幅调高部份公共运输费用,可能引发通胀预期,导致其他区域如法炮制.

韩国约有五分之一的人口居住在首尔,市政府的决策对其他当地政府有很大的影响力.

韩国统计局周三公布的数据显示,该国1月消费者通胀降至一年低位,放缓步伐大於预期.1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.4%,路透调查预估为上升3.6%,去年12月则为升4.2%.[ID:nCN1362016]但政府及央行官员均警告不要高兴得太早.

韩国总统李明博本周亦对通胀拉高分贝,表明即便付出经济成长减缓的代价,都应竭力抑制通胀.(完)