〔韩国经济〕企划财政部长官警告通胀前景仍充斥变数

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔2月3日电---韩国企划财政部长官朴宰完周五表示,油价坚挺及与欧元区危机相关的不稳定性,使得韩国通胀前景充斥变数.韩国甫於几天前发布1月通胀大幅下降.
他在每周会议上就通胀趋势表示,首尔市政府决议大幅调高部份公共运输费用,可能引发通胀预期,导致其他区域如法炮制.
韩国约有五分之一的人口居住在首尔,市政府的决策对其他当地政府有很大的影响力.
韩国统计局周三公布的数据显示,该国1月消费者通胀降至一年低位,放缓步伐大於预期.1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.4%,路透调查预估为上升3.6%,去年12月则为升4.2%.[ID:nCN1362016]但政府及央行官员均警告不要高兴得太早.
韩国总统李明博本周亦对通胀拉高分贝,表明即便付出经济成长减缓的代价,都应竭力抑制通胀.(完)
--编译 龚芳;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。