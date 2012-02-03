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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 09:28 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货亚洲盘初交投迟滞,等待美国官方就业数据

路透悉尼2月3日电---美国谷物期货周五在亚洲盘持平,此前在海外市场呈现多空拉锯,小麦隔夜因欧洲天气料将转好而回落.

市场等待今日稍晚时将公布的美国非农就业数据.

0036GMT时,芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦合约WH2上涨0.19%,报每蒲式耳6.64美元,CBOT玉米期约CH2持平在6.43美元.

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