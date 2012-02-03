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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 09:48 BJT

《外汇动态》澳元下滑,据报中国1月服务业PMI下降

0135GMT---澳元及欧元跌至日低,交易商指出,主因媒体报导中国1月非制造业采购经理人指数(PMI)自上月的56降至52.9.

澳元/美元AUD=D4跌0.2%至1.0689,一度触及1.0683的低位.

欧元/美元EUR=跌0.2%至1.3122,稍早曾低见约1.3114.(完)

--编译 龚芳;审校 李爽

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