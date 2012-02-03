〔路透调查〕日圆今年料维持强劲,关注干预风险和欧美发展

* 美元/日圆一个月、六个月和一年後料分别来到77.0、78.0和80.0日圆(持平於1月调查)

* 关注干预风险,但走势端视欧元区和美国政策发展

路透班加罗尔2月2日电---周四公布的路透调查显示,美国和欧元区宽松货币政策的猛烈步幅将使被视为避险货币的日圆在今年底前都维持强劲.

路透本周对逾60名策略师所做的调查中值显示,美元/日圆一个月後料来到77日圆,六个月和一年後料为78和80日圆.

"日本以外经济体可能进一步货币宽松,令美元/日圆後续仍面临下档风险,"三菱东京日联银行外汇策略师Lee Hardman指出.

"美国联邦储备理事会(FED,美联储)今年夏季左右推出新一轮量化宽松的可能愈来愈大.因此我们预计美元/日圆将再度承受下行压力."

为维持货币市场正常运作,欧洲央行亦向市场挹注大量临时流动性;在此同时,政界人士和政策制定者则努力应对希腊和欧元区未来的问题.

而日圆/欧元在一个月、六个月後料分别来到约99和97.5日圆,但一年後或下滑至102日圆.日圆/欧元1月时曾升至11年高点.

然日本干预汇市以遏阻日圆过速升值的可能将有助让日圆维持在当前水准附近.

在去年日本大地震将近一年之际,分析师预测其今年经济成长将较之前的预期疲弱,未来一年日本再次陷入衰退的机率约为三分之一.

鉴於日本当局可用的货币政策工具已有限,分析师称日圆走势端视美国和欧元区的政策发展."

"这提醒我们,日圆汇率实际上不是看日本经济,日本政策影响也多半不大,除非有人准备采取和欧美那样激烈的货币政策转变."法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes称.

2月日圆年化波动率料升至7.2%,高於1月实际波动率的6.2%.(完)