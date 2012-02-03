〔日圆汇率〕财务大臣安住淳:日圆投机买盘增强,将采取有力措施(更新版)

(新增细节)

* 美元/日圆汇率逼近纪录低点,投资者警惕干预可能

* 因为美国利率位於低点,投机盘增强--安住淳

* 关切日圆波动是否反映经济基本面

记者 Tetsushi Kajimoto 编译 李婷仪

路透东京2月3日电---日本财务大臣安住淳周五的言论令外汇市场更加紧张,他表示投机性日圆买盘从上周以来开始增强,并重申将采取有力措施来应对日圆的"单边"走势.

日圆兑美元重新逼近记录高位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周表示,可能将近零的超低利率至少维持到2014年,此番言论令美元承压.

"我认为投机性日圆买盘从上周以来就开始增强,因美国利率偏低,"安住淳在内阁会议後对记者表示.

"我非常担心日圆一边倒的上涨没有反映出经济基本面,"他说.

"我的立场没有改变.如果汇率走势是单边且投机,我将采取有力的应对措施."

美元兑日圆JPY=周五盘旋在约76.16日圆,逼近周三触及的三个月低点,市场慎防日本当局可能干预阻升日圆.

分析师表示,如果美元跌破75.50日圆,或者汇率走势过於震荡,日方就可能干预.不过基於前两次片面干预时都招致美国批评,分析师预料日本不会轻易就扣下扳机.

美元已经逼近去年10月31日的记录低点75.31日圆,当时日本大举进场阻止日圆上涨.

根据日本财务省数据,截至11月28日止当月,日本当局已耗资创纪录的9.09万亿(兆)日圆(1,190亿美元)干预汇市.

日本8月时在汇市抛售4.5129万亿日圆,远远超过2010年9月15日时抛汇2.125万亿.(完)