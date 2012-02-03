〔日圆汇率〕财务大臣安住淳:日圆投机买盘增强,将采取有力措施(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 美元/日圆汇率逼近纪录低点,投资者警惕干预可能
* 因为美国利率位於低点,投机盘增强--安住淳
* 关切日圆波动是否反映经济基本面
记者 Tetsushi Kajimoto 编译 李婷仪
路透东京2月3日电---日本财务大臣安住淳周五的言论令外汇市场更加紧张,他表示投机性日圆买盘从上周以来开始增强,并重申将采取有力措施来应对日圆的"单边"走势.
日圆兑美元重新逼近记录高位,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周表示,可能将近零的超低利率至少维持到2014年,此番言论令美元承压.
"我认为投机性日圆买盘从上周以来就开始增强,因美国利率偏低,"安住淳在内阁会议後对记者表示.
"我非常担心日圆一边倒的上涨没有反映出经济基本面,"他说.
"我的立场没有改变.如果汇率走势是单边且投机,我将采取有力的应对措施."
美元兑日圆JPY=周五盘旋在约76.16日圆,逼近周三触及的三个月低点,市场慎防日本当局可能干预阻升日圆.
分析师表示,如果美元跌破75.50日圆,或者汇率走势过於震荡,日方就可能干预.不过基於前两次片面干预时都招致美国批评,分析师预料日本不会轻易就扣下扳机.
美元已经逼近去年10月31日的记录低点75.31日圆,当时日本大举进场阻止日圆上涨.
根据日本财务省数据,截至11月28日止当月,日本当局已耗资创纪录的9.09万亿(兆)日圆(1,190亿美元)干预汇市.
日本8月时在汇市抛售4.5129万亿日圆,远远超过2010年9月15日时抛汇2.125万亿.(完)
--译文审校 沈以文
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。