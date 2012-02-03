〔路透调查〕欧元2月波动率料升至四个月高点,关注希腊债务协商

路透班加罗尔2月2日电---路透调查显示,欧元本月波动率料升至10月以来高点,交易商关注希腊能否取得新的援助避免失序违约,并等待欧洲央行提供第二轮低息资金.

该预估是根据2月路透汇率调查预估与上月实际波动率年率的标准差所估算,过去根据此方式计算出的预估相当可靠.

但最新路透调查中有数位分析师对这估算结果有意见,指出欧元区主权债务危机解决方案可能会迈出决定性的一步,也就是预期的希腊旧债换新债协议.

希腊必须与民间债权人就债务重整达成协议,方能取得另一笔1,300亿欧元的资金.希腊下月将有大规模债券到期.

"希腊即将达成协议,这可能也会为市场提供进一步的安抚作用.这不是说我们认为债务危机不会带来严重风险,我们还是觉得有风险,只是情况变得较为平衡,"丹斯克银行的资深分析师Svere Holbek说.

根据调查,欧元2月波动率料跳升至13.7%,高於1月的实际波动率11.3%,且将是10月触及16%以来最高.

债务危机再加上对欧元区经济体质的忧虑,使得欧元过去两年中有17个月的波动率年率高过10%.

在没有可见的决定性解决方案下,分析师预期欧元波动率仍会维持高点.

"金融市场目前存在高度不确定感,风险资产已经有一波非常强劲的走势.然而,在欧洲央行长期再融资操作下,对於债务危机的忧虑已有所降温,"Holbek说.

日圆2月波动率亦料升至7.2%,高於1月实际波动率6.2%.

英镑波动率料由1月的7.0%小升至7.5%.(完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

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