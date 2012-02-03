〔路透基点〕香港IFC三年期100亿港元再融资案额度分配浮现-RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月2日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,香港IFC Development自行安排的100亿港元三年期再融资案额度分配已经浮现.
12家受托主办行当中,中国银行(香港)、三菱东京日联银行、汇丰、瑞穗实业银行、三井住友银行、新加坡大华银行各承贷10亿港元.另六家受托主办行--中国建设银行(香港)、花旗集团、星展银行、恒生银行、华侨银行、渣打银行各承贷5亿港元.
四家共同主办行中,Scotiabank承贷3亿港元,兆丰国际商银、盘谷银行、招商银行各承贷2亿港元.
协办行为上海商银,承贷1亿港元.
贷款案料将在2月16日签约.
本案贷款利率最高综合收益为176基点,较香港银行同业拆借利率(Hibor)加码140基点.取得的资金有部分将做为2007年3月完成之173.5亿港元五年期贷款案的再融资.
IFC Development是新鸿基地产、恒基兆业地产、香港中华煤气组件的合资企业.拥有坐落在香港中心区的顶级优质综合地产项目--国际金融中心.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。