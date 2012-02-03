〔路透基点〕香港IFC三年期100亿港元再融资案额度分配浮现-RLPC

路透香港2月2日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,香港IFC Development自行安排的100亿港元三年期再融资案额度分配已经浮现.

12家受托主办行当中,中国银行(香港)、三菱东京日联银行、汇丰、瑞穗实业银行、三井住友银行、新加坡大华银行各承贷10亿港元.另六家受托主办行--中国建设银行(香港)、花旗集团、星展银行、恒生银行、华侨银行、渣打银行各承贷5亿港元.

四家共同主办行中,Scotiabank承贷3亿港元,兆丰国际商银、盘谷银行、招商银行各承贷2亿港元.

协办行为上海商银,承贷1亿港元.

贷款案料将在2月16日签约.

本案贷款利率最高综合收益为176基点,较香港银行同业拆借利率(Hibor)加码140基点.取得的资金有部分将做为2007年3月完成之173.5亿港元五年期贷款案的再融资.

IFC Development是新鸿基地产、恒基兆业地产、香港中华煤气组件的合资企业.拥有坐落在香港中心区的顶级优质综合地产项目--国际金融中心.(完)