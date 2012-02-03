〔台湾债市〕RP利率几无变动,料明日公债交割影响有限

路透台北2月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五几无变动,投信和寿险资金供应仍显宽裕,明日公债交割料对市场无太大影响,RP利率则稳於既有区间.

交易商并表示,明日有101/3期二年期公债交割,金额为300亿台币,因以银行业拿下多数筹码,银行资金充裕且多提前准备,料应不至影响RP市场.另外,因不少交易商把交易落点避开周六补上班日,预料明日调度需求不高.