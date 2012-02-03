〔台湾债市〕RP利率几无变动,料明日公债交割影响有限

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五几无变动,投信和寿险资金供应仍显宽裕,明日公债交割料对市场无太大影响,RP利率则稳於既有区间.
交易商并表示,明日有101/3期二年期公债交割,金额为300亿台币,因以银行业拿下多数筹码,银行资金充裕且多提前准备,料应不至影响RP市场.另外,因不少交易商把交易落点避开周六补上班日,预料明日调度需求不高.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
另外,周六(4日)台湾金融市场因应农历春节调整休假将补行交易.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。