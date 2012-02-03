〔加拿大能源〕总理访问中国力争推动售油计画,但面临诸多阻碍

路透渥太华2月2日电---加拿大总理哈珀对於未能提高加拿大对美国的石油出口或许仍耿耿於怀,但他的B计画最终甚至可能更难成行.

哈珀下周将访问亚太地区,目标是说服中国可以以加拿大庞大的石油储备来满足其与日俱增的能源需求.

表面上看起来这是典型的供需搭配,但这个计画面临诸多困难,像是要花多少时间来兴建管线、对环境的危害,以及中国人权纪录的问题等等.

目前中国没有从加拿大进口石油,加拿大也没有基础建设可以让Alberta庞大油砂的原油输送到太平洋沿岸.

"中长期中国可以是(加拿大)石油运送的能源市场.五年时间太短,10年或许是可行的,"前加拿大外交官Gordon Houlden表示.

但大量的法律和监管问题将造成耽搁.

上个月举行对管线的监管听证,这可能会拖上数年的时间.

"从加拿大出口能源到中国的挑战是一项国内的挑战...因此我不会妄想中国之行在能源方面有突破性的进展,"加拿大亚太基金会总裁胡元豹表示.

加拿大目前是美国单一最大能源供应国.该国认为,只依赖一个客户是不智的.北京当局则乐见加拿大多元化的想法.

"两个国家完全有理由,要在资源领域建立稳定且双赢的长期结盟关系,"中国驻加拿大的大使章均赛本周在使馆网站上发布声明称.(完)