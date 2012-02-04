台湾已公布经济指标--2012/2/4

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)12月 +2.03% +1.01% 2/6 +2.25*
外汇存底(亿美元) 12月底 3,855.47 3,879.68 2/6 --
商品出口(y/y) 12月 +0.6% +1.3% 2/7 -16.50*
商品进口(y/y) 12月 -2.7% -10.4% 2/7 -19.50*
领先指标(m/m) 12月 +0.5% +0.5% 2/29 --
M2货币总计数(y/y) 12月 +5.01% +5.07% 2/24 --
重贴现率(%) 12月29日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 12月 -0.72% +2.54% 2/20 --
工业生产(y/y) 12月 -8.15% -4.65%-r 2/23 --
季调失业率 12月 4.22% 4.32% 2/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第三季 +102.1 +83.6 2/20 --
国际收支(亿美元) 第三季 -34.6 +49.0 2/20 --
国内生产总值概估值(GDP)第四季 +1.90%-p +3.42% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 董永年; 审校 林高丽
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