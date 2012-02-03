〔路透专访〕主权财富基金2012年的报酬率料为5-7%--摩根大通

路透伦敦2月2日电---摩根大通资产管理表示,主权财富基金今年料享有5-7%的报酬率,因他们提高在基础建设、地产及新兴市场等高收益资产的投资,同时持有部分安全的政府公债.

摩根大通资产管理全球主权财富主管Patrick Thomson周四接受路透专访时表示,新兴市场的波动性及缺乏流动性仍是这个庞大的4万亿(兆)美元产业所关切的问题.

"多数基金在2011年实现盈利.发达国家市场固定收益产品将会主导收益率假设,而前三大工业国的10年期公债收益率(殖利率)均值为1.2%,因此这可视为底线.预料今年的报酬率将在个位数低档...大概在5-7%之间."Thomson表示.

"就我能观察到的部分,主权财富基金对基础建设有着庞大兴趣,因其具有长远的现金流,同时也是收益不错的资产...这是唯有长期投资人能够创造最大收益的一种资产...我预测将会有更多关於基础建设、能源及新兴市场的交易."

尽管新兴市场让人对其快速成长的经济有所期待,但这些市场在2011年的表现令人失望,指标摩根士丹利资本国际公司(MSCI)新兴市场股市指数.MSCIEF在2011年大跌20%,表现甚至逊於发达国家股指.

"新兴市场报酬转为负10%.其所面对的是非常庞大的资金集合.他们能够得到所需要的流动性吗?该市场的深度无法与美国债市等相比美.这肯定是一大考量."他说道.

"他们当中有多数倾向於新兴市场投资.但他们也了解国内生产总值(GDP)成长并不能转化为资产报酬.当然我们的忠告是:新兴市场波动剧烈,流动性偏低,而其报酬率也将会有更大的起伏.他们对此知之甚明."

摩根大通资产管理为65个主权财富基金及多国央行客户管理700亿美元的资产.

Thomson表示,固定收益产品仍是主权财富基金的核心资产,这些主权财富基金通常是以央行的海外政府公债投资做为起始资本.

"他们将会有效率地处理资金.他们将会保持分散的投资组合...当中持有美债及其他政府公债...这些都是直接投资、地产及新兴市场的主要动力来源."

主权财富基金为一快速成长的产业.根据英国金融服务业促进团体TheCityUK的一份报告,今年主权财富基金的总资产料将成长8%至5.2万亿美元,2011年则为成长9%.(完)