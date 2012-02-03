《热点透视》日本官员出言恫吓却压不住日圆升势

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撰稿 Wayne Arnold 编译 戴素萍

路透香港2月2日电---日本官员再次试图高声喝止日圆升势.财务大臣已经到了要求日本央行加印钞票的地步.日圆贬值将有助於日本受困的出口商.但也可能打击日益老化人口的储蓄,并推升政府的借款成本,日本政府的债务规模已是国内生产总值(GDP)的两倍.因此尽管日本央行可能试图对一面倒押注的交易商开铡,但实际上可能没有勇气真正采取行动.

从富士通、东芝到索尼,一长串的日本出口商都把获利下滑的矛头指向日圆,为政府屡见的悲歌之一相唱合.日圆升值令海外赚取的美元价值下滑,也让日本所生产的产品要比韩国来得昂贵.

在日本政府财政入不敷出的情况下,有人或许会以为日圆将会贬值.经济成长如此疲弱.日本去年出现贸易逆差320亿美元,为1980年以来首见.日本现金满满的企业和银行在海外大举收购,可能也会压低日圆.但日本外汇储备部位和经常帐盈余等更有力的力量则在支撑日圆.此外,即使央行维持名目利率在趋近於零,通缩意味着实质利率为正.

日本愈来愈多仰赖储蓄过日子的退休人士,也因通缩而提高了购买力.随着出生率节节下降,目前预期日本人口在2060年前将减少三分之一,届时65岁以上的人口将占五分之二.日本14兆(万亿)美元的公共债务中有95%系在国内融资,政府以不到1%的利率借入.

日本储户可能也不会爽快地接受引发通胀的量化宽松计画.如果这也会导致他们要求更高的日债利率,即使小小的改变,也可能让政府负担大量的新成本.(完)