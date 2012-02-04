台湾经济指标预测--2月4日至2月29日

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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路透台北2月4日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------2月6日当周-----------------------------------------
2/6 1600 外汇存底 1月底 -- 3,855.47亿美元
2/6 1600 消费者物价指数(CPI) 1月 +2.25%* +2.03%(年变动率)
2/7 1600 商品出口 1月 -16.50%* +0.6%(年变动率)
2/7 1600 商品进口 1月 -19.50%* -2.7%(年变动率)
-------------------------------2月20日当周-------------------------------------------
2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元
2/20 1600 外销订单 1月 -- -0.72%(年变动率)
2/22 1600 季调失业率 1月 -- 4.22%
2/23 1600 工业生产 1月 -- -8.15%(年变动率)
2/24 1610 M2货币总计数 1月 -- +5.01%(年变动率)
-------------------------------2月27日当周-------------------------------------------
2/29 1600 领先指标 1月 -- +0.5%(月变动率)
-- 1600 国内生产总值(GDP)概估 第一季 -- +1.9%(年增率)
-- 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 高洁如; 审校 张喜良
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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