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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 14:28 BJT

〔路透基点〕台湾大成国际钢铁25亿台币等值贷款案展开筹组--RLPC

路透香港2月2日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,大成国际钢铁(8415.TWO)一笔等值25亿台币五年期融资,已由统筹主办行及额度分配行兆丰国际商银展开筹组.

这笔融资A部分为10亿台币定期贷款,B部分为等值15亿台币循环贷款,B部分可用台币或美元动用.

台币贷款部分利率为较次级商票利率或固定基本利率1.1%加码80个基点,两者取其高者.美元贷款部分利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与三个月期LIBOR差距超过50个基点,则借方将支付超出幅度的利率.

回覆期限为2月10日.

大成国际钢铁上次在市场融资是2010年1月,办理三年期12亿台币循环贷款.

2010年的贷款由大成不锈钢董事长提供保证,A部分为最高12亿台币循环贷款,B部分为最高3,600万美元循环贷款.两部分总和不得超过等值12亿台币.两部份利率都与借款方存货周转率挂钩.A部分为较初级商票利率加码105-141个基点,B部分为较LIBOR或TAIFX3加码140-176个基点.

大成国际钢铁为台湾上柜公司.主要大股东为上市公司大成不锈钢(2027.TW).(完)

--编译 蔡美珍; 审校 张明钧

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