〔路透基点〕台湾大成国际钢铁25亿台币等值贷款案展开筹组--RLPC

台币贷款部分利率为较次级商票利率或固定基本利率1.1%加码80个基点,两者取其高者.美元贷款部分利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与三个月期LIBOR差距超过50个基点,则借方将支付超出幅度的利率.