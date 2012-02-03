〔路透基点〕台湾大成国际钢铁25亿台币等值贷款案展开筹组--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月2日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,大成国际钢铁(8415.TWO)一笔等值25亿台币五年期融资,已由统筹主办行及额度分配行兆丰国际商银展开筹组.
这笔融资A部分为10亿台币定期贷款,B部分为等值15亿台币循环贷款,B部分可用台币或美元动用.
台币贷款部分利率为较次级商票利率或固定基本利率1.1%加码80个基点,两者取其高者.美元贷款部分利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与三个月期LIBOR差距超过50个基点,则借方将支付超出幅度的利率.
回覆期限为2月10日.
大成国际钢铁上次在市场融资是2010年1月,办理三年期12亿台币循环贷款.
2010年的贷款由大成不锈钢董事长提供保证,A部分为最高12亿台币循环贷款,B部分为最高3,600万美元循环贷款.两部分总和不得超过等值12亿台币.两部份利率都与借款方存货周转率挂钩.A部分为较初级商票利率加码105-141个基点,B部分为较LIBOR或TAIFX3加码140-176个基点.
大成国际钢铁为台湾上柜公司.主要大股东为上市公司大成不锈钢(2027.TW).(完)
--编译 蔡美珍; 审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。