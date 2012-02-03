〔台湾债市〕殖利率第二日收高,因股市续强与汇市升幅已大

路透台北2月3日电---台湾债市主要殖利率周五第二天收高,因股市看回不回,且台币兑美元TWD=TP的升值走势似已走到结尾.长短券卖压扩大,尤其20年券101/2殖利率弹幅明显,令30年新券101/4在下周三标售前终於开出1.87%的成交利率.

交易商指出,今日包括公司债与短券的卖压都趋於明显,是否与台币本波升值目标价位29.5已到,进而引发获利了结卖压有关,值得持续观察.由於明日债市仍将补交易,将观察今晚美国非农数据对多空的影响,五年券101/1殖利率区间料在0.93-0.945%.

"股市震荡走强,对债市造成不小压力...也许大家会想,股市涨,央行降息的机率又更低了."一证券商交易员称.

另一外商银行交易员则指出,今日一早公司债与短券都有不少人想获利了结,但买盘反而观望.或许与台币升值力道已经明显减少,资金行情或将结束有关.

台湾股市周五收涨0.29%,为连续第五天收高.加权股价指数.TWII收涨22.53点,报7,674.99点,此前一度下探至7,608.41.

台币兑美元TWD=TP昨日收盘劲扬1.45角,创四个半月以来高位.今日盘中一度升破29.5至29.42价位,但也引发获利了结卖压,午後维持在29.5上方游走态势.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3 A01103=TWO 0.00 0.7750 0.7750-0.7755 2.5

5 101/1 A01101=TWO +0.64 0.9372 *0.9220-0.9415 272.5

10 100/9 A00109=TWO +1.10 1.2770 1.2615-1.2830 43.0

20 101/2 A01102=TWO +3.15 1.7340 1.7077-1.7340 16.5

30 101/4 A01104=TWO -- 1.8700 1.8600-1.8700 1.0

* 表示创该券交易以来殖利率日低

今日20年券101/2卖压明显,收盘殖利率也弹破了得标利率1.733%.有交易商说是因为20年与30年券殖利率相较,20年偏低,因此引发获利了结卖压.也有交易商认为,是为了将101/4发行前交易殖利率打高,迫使寿险业表态.

"101/4始终不开张,我还以为到标售前都如此...利率高一点好,交易商放空的意愿会增加."一寿险业交易员说.

有交易商认为,101/2失守得标利率後,要观察後续是否有停损卖压出笼,倘若走势持续偏空,恐将牵动整条殖利率曲线向上修正.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7340

10 100/9 A00109=TWO 1.2770

5 101/1 A01101=TWO 0.9372

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)