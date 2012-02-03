〔台湾债市〕殖利率第二日收高,因股市续强与汇市升幅已大

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月3日电---台湾债市主要殖利率周五第二天收高,因股市看回不回,且台币兑美元TWD=TP的升值走势似已走到结尾.长短券卖压扩大,尤其20年券101/2殖利率弹幅明显,令30年新券101/4在下周三标售前终於开出1.87%的成交利率.
交易商指出,今日包括公司债与短券的卖压都趋於明显,是否与台币本波升值目标价位29.5已到,进而引发获利了结卖压有关,值得持续观察.由於明日债市仍将补交易,将观察今晚美国非农数据对多空的影响,五年券101/1殖利率区间料在0.93-0.945%.
"股市震荡走强,对债市造成不小压力...也许大家会想,股市涨,央行降息的机率又更低了."一证券商交易员称.
另一外商银行交易员则指出,今日一早公司债与短券都有不少人想获利了结,但买盘反而观望.或许与台币升值力道已经明显减少,资金行情或将结束有关.
台湾股市周五收涨0.29%,为连续第五天收高.加权股价指数.TWII收涨22.53点,报7,674.99点,此前一度下探至7,608.41.
台币兑美元TWD=TP昨日收盘劲扬1.45角,创四个半月以来高位.今日盘中一度升破29.5至29.42价位,但也引发获利了结卖压,午後维持在29.5上方游走态势.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 101/3 A01103=TWO 0.00 0.7750 0.7750-0.7755 2.5
5 101/1 A01101=TWO +0.64 0.9372 *0.9220-0.9415 272.5
10 100/9 A00109=TWO +1.10 1.2770 1.2615-1.2830 43.0
20 101/2 A01102=TWO +3.15 1.7340 1.7077-1.7340 16.5
30 101/4 A01104=TWO -- 1.8700 1.8600-1.8700 1.0
* 表示创该券交易以来殖利率日低
今日20年券101/2卖压明显,收盘殖利率也弹破了得标利率1.733%.有交易商说是因为20年与30年券殖利率相较,20年偏低,因此引发获利了结卖压.也有交易商认为,是为了将101/4发行前交易殖利率打高,迫使寿险业表态.
"101/4始终不开张,我还以为到标售前都如此...利率高一点好,交易商放空的意愿会增加."一寿险业交易员说.
有交易商认为,101/2失守得标利率後,要观察後续是否有停损卖压出笼,倘若走势持续偏空,恐将牵动整条殖利率曲线向上修正.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.7340
10 100/9 A00109=TWO 1.2770
5 101/1 A01101=TWO 0.9372
2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。