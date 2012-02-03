更正:〔日股业绩〕Panasonic公布季度亏损26亿美元,年度亏损预估创纪录

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:因英文原文有误,Panasonic股号应更正为(6752.T))
路透东京2月3日电---Panasonic(6752.T)周五公布季度亏损1,976亿日圆(25.9亿美元),并预估年度亏损将达创纪录的7,800亿日圆,因电视机需求不振且重整业务带来成本.
汤森路透I/B/E/S调查的三位分析师平均预估Panasonic 10-12月当季亏损84亿日圆.
Panasonic一直苦於惨澹的电视机销售,因需求疲软且竞争激烈.该公司也为关闭部分面板生产线及解聘员工而付出庞大成本.
汤森路透I/B/E/S调查19位分析师平均预估Panasonic的年度净损为4,700亿日圆.
Panasonic股价过去12个月大跌45%,且在周四跌至超过30年来的最低收位.日经指数.N225同时期的跌幅为15%.Panasonic在电视机领域的竞争对手包括韩国三星电子(005930.KS)、索尼(6758.T)及夏普(6753.T).(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。