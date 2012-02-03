更正:〔日股业绩〕Panasonic公布季度亏损26亿美元,年度亏损预估创纪录

(更正:因英文原文有误,Panasonic股号应更正为(6752.T))

路透东京2月3日电---Panasonic(6752.T)周五公布季度亏损1,976亿日圆(25.9亿美元),并预估年度亏损将达创纪录的7,800亿日圆,因电视机需求不振且重整业务带来成本.

汤森路透I/B/E/S调查的三位分析师平均预估Panasonic 10-12月当季亏损84亿日圆.

Panasonic一直苦於惨澹的电视机销售,因需求疲软且竞争激烈.该公司也为关闭部分面板生产线及解聘员工而付出庞大成本.

汤森路透I/B/E/S调查19位分析师平均预估Panasonic的年度净损为4,700亿日圆.

Panasonic股价过去12个月大跌45%,且在周四跌至超过30年来的最低收位.日经指数.N225同时期的跌幅为15%.Panasonic在电视机领域的竞争对手包括韩国三星电子(005930.KS)、索尼(6758.T)及夏普(6753.T).(完)