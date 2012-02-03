〔台湾汇市〕台币兑美元收近平盘,美国非农就业公布前交投保守

路透台北2月3日电---台币兑美元TWD=TP周五收近平盘,仅微幅上涨0.5分,但仍续创四个月来收盘高位.在美国非农就业数据公布前,场上观望气氛弥漫,买卖力道僵持不下,令台币多数时间陷入窄幅区间波动.

汇银人士指出,尽管台股收在日高,但盘中走势震荡缺乏推升助力,外资汇入力道也和缓许多,另有交易商将29.5元视为短期满足点,纷纷获利了结转为台币卖方,央行亦不乐见炒汇,促外商银行回补美元空单,均缩减台币部分涨幅.

"像是新币、韩元等现在都处於关键价位...市场有没有这麽乐观还有待商榷,"一位外商银行交易人士说.

明日台湾金融市场因应农历春节调整休假将补行交易.交易商对此表示,由於适逢周六国际市场休市,按经验来看,预料明日交投清淡,汇价随实质抛补所带动,若美国非农就业数据结果悲观,不排除台币将小幅回档修正,交投先看29.5-29.6元间.

台币今日收在29.545元,日高则为29.42元;前次收盘及盘中高位均出现在2011年9月13日,分别报29.487以及29.320元.

台股加权指数.TWII周五收涨0.29%,至7,674.99点,为连续第五日收高;外资及陆资在台股微幅买超9.50亿台币,已连续两日买超,上交易日修正後为买超66.92亿.[ID:nCT0503197]

路透调查结果显示,投资者对多数新兴亚洲货币的乐观情绪在过去两周有所增强,於台币的乐观程度也创下去年2月以来最高.与此同时,投资者在过去两周削减对人民币的押注.[ID:nCN1367930]

新兴市场中,印度卢比IDR=周五再度上扬,有望创新下逾15个月来持续时间最长的周线连续上涨.多数其它新兴亚币也得益於资金流入而持续走坚.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.545 29.550 29.420-29.599 29.580 8.34 10.87

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.520 29.498 29.516-29.545 29.530 3.33 4.14

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.030/-0.020

美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.250/-0.220

----------------------------------------------------------------------------(完)