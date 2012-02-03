〔瑞士金融〕外汇期权走势预示欧元/瑞郎汇价底限将遭遇挑战

* 部份投资人藉由期权瞄准欧元/瑞郎底价

* 欧元即便跌落1.20瑞郎,都将为时短暂

* 瑞士央行料将进场干预,扞卫汇价底限

路透伦敦2月2日电---一些投资者押注,瑞士央行遏制瑞郎升值的决心不久即将受到挑战,因对欧洲央行(ECB)大举挹注资金的预期使瑞郎保有支撑.

交易员说,押注欧元会跌破1.20瑞郎底限的短期下档期权需求升温.

欧元兑瑞郎一个月期隐含波动率EURCHF1MO=已从本周初约4.3%升至5%,表明交易员预期汇价将有更多动荡.

风险逆转指标用以衡量欧元兑瑞郎看涨或看跌期权的相对需求状况,目前该指标偏向进一步看跌欧元,正缓步回到瑞士央行设定汇价底限以来未见的水准.

一个月期/delta为0.25的欧元兑瑞郎风险逆转指标EUCH1MRR=ICAP报约1.25%,偏向看跌欧元.

不过瑞士央行一直明确表态,将尽一切手段维护汇价目标,即便在前央行总裁希尔德布兰德辞职後也未改变这一承诺.

期权市场走势虽预示汇价目标将受挑战,但目标被瓦解的可能性不大.

"市场一直存在对欧元兑瑞郎行权价在1.20下方期权的买需,但这方面资金流动的情况远比不上欧元兑美元期权."法国兴业银行期权策略师Olivier Korber表示.

他认为风险逆转指标走势诡异,因瑞士央行的汇价下限"十分可靠",不太可能被突破.

这一情况在未来数月有可能面临挑战.

欧元区主权债危机已吸引避险资金流入瑞郎.目前市场正准备迎接ECB透过相对廉价的三年期贷款挹注第二轮资金.这将倾向於压低欧元.

对ECB料在2月29日挹注近1兆(万亿)欧元的揣测日渐发酵,ECB去年12月首次进行此类操作时挹注4,890亿欧元入市.

"这将创造大量流动性进驻瑞郎,瑞士央行对此将无力阻挡,到第三季时,央行的汇价下限恐将不保."摩根士丹利执行董事Ronald Leven称.他预计该汇价目标将被测试,而後瑞士央行会改立新的目标.

虽然外汇交易员表示,对欧元一旦跌破1.20瑞郎就将生效的欧元卖单正在积聚,但多数分析师称,任何突破该目标的走势都只会是暂时性的,他们毫不质疑瑞士央行将竭尽一切可用资源来守卫目标.

出於这个理由,他们称在这些水准建立做多欧元/做空瑞郎仓位是不错的策略.

分析师们表示,一旦瑞士央行有任何干预行动,欧元兑瑞郎都会上涨.

野村证券外汇策略师Geoffrey Kendrick建议投资者,将做多欧元/做空瑞郎的敞口规模增加一倍,因其认为汇价下限"绝对可靠",而瑞士央行的政策在希尔德布兰德辞职後也不会改变.

他说,投资者应在1.21下方逢跌买入欧元,目标位在1.2450,止损位设在1.1990.(完)