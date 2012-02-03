《日股业绩焦点》Panasonic预估本财年将创下亏逾百亿美元纪录

* 预估年度净损7,800亿日圆

* 受收购三洋及电视机事业重整相关减记打击

* 索尼及Panasonic股价收高,索尼股价受更换CEO消息激励

记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo 编译 张明钧

路透东京2月3日电---Panasonic(6752.T)周五预估年度亏损将达创纪录的102亿美元,和力图翻身的竞争对手索尼一同陷入赤字苦海,两家业者均难以扭转惨澹经营的电视机事业,也未能消弭外界对其迷失方向的抨击声浪.

Panasonic公布季度财报,称截至3月止年度亏损将达创纪录的7,800亿日圆(102.4亿美元),远高於市场预期的亏损约62亿美元.亏损几乎全是因为重整费用与减记,其中包括三洋电机.

该公司第三季度表现亦逊於市场预期,季度亏损1,976亿日圆,上年同期则是录得获利.

在Panasonic公布如此难堪财测之前,索尼(6758.T)和夏普(6753.T)本周稍早合计预估将亏损67亿美元,凸显出日本电子厂商除了面临韩国三星电子(005930.KS)等对手的激烈竞争外,还得面对疲弱需求及强势日圆等困境.

随着电视机的智能程度升高,能与平板电脑及手机等其它设备进行连结,若无法在电视机市场抢下一席之地,恐面临旗下消费电子产品全线溃退的风险.

"Panasonic与夏普和索尼一样,都存在结构性问题,"东京Myojo资产管理公司首席执行官(CEO)Makoto Kikuchi说,并指出三家企业都需要应对电视业务的问题.