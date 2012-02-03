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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 15:39 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元反弹至近三个月高位,公债持稳

路透首尔2月3日电---韩国韩元兑美元KRW=周五收复失地,在外国基金抛售美元後,韩元连续第四周周线上扬,在美国重要数据即将出炉前,韩元升向11月9日以来高位.

韩元兑美元KRW=KFTC本地收平报1,118.3,周四收报1,118.4,今日曾触及盘中高位1,115.7.

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