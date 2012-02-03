《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月3日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:盘中高低位均限於上日波动区间之内,使其展望未有改观,我们仍倾向认为欧元无法攻克1.3245/50,该点为11月起跌的38.2%回档位.

然而,在这紧要关头的技术图型动向并不明确.短线上升趋势遭到破坏後後继乏力,我们甚至可以断定有可能发展出"多头旗型"(这并非我们看好的发展情势,但也不容我们忽视).

1.3250价位至关重要,若站上该点,则市场将攻向1.3436,甚或1.3627(分别为50%及61.8%回档位).

我们看好这波修正会在1.3250告终.我们认为1.3000若不保,将足以令多头气馁,从而下看1.2854/40,甚或1.2530/80,即2010年8月低位及2010-2011年走势的78.6%回档位.

美元/日圆:过去几天都站在略高於76.00日圆关卡处.近期失守费波纳齐关键回档位76.20後,仍位居守势,关注焦点仍在75.31低位,甚或将下看75.00/74.90的心理关卡,这也是小时图上的目标.

我们留意到在75.94存在旧有的时区跳空缺口,这将成为美元初步的目标.在240分钟技术图表上出现一些背离现象,尽管这可能引发一些短线的修正,但市场仍将在76.55下方遭遇卖压袭击.美元最起码需站回上述关卡,方能升向77.17/36的55日及100日均线切入位.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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