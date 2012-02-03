〔外汇期权〕美元/日圆期权隐含波动率进一步下滑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
IFR伦敦2月3日电---美元/日圆期权隐含波动率进一步下滑,76.00上方的窄幅区间构成压力.一个月期波动率从本周中段的8.4%降至7.5%(周一报7.0%).三个月期波动率从8.9%降至8.4%,一年期从11.0%降至10.8%.一个月期delta为0.25的风险逆转指标(RR)报0.25%,偏向于日圆卖权.
日圆交叉汇率的波动率亦下跌,因现汇保持区间波动.一个月期欧元/日圆波动率在亚洲市场降至11.4%,本周高点为12.5%.
欧元/美元期权波动率承压,因现汇全周保持区间波动.一个月期价平波动率重新测试上周触及的六个月新低11.1%.三个月和一年期波动率分别报11.8%和12.75%,已经降到低点.
风险逆转指标仍保持强劲,偏向欧元卖权,本周有市场人士在1.2000区域大量买进六个月/一年期欧元卖权.一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标从1.25%上升至1.4%,一年期从2.3%升至2.6%,偏向欧元卖权.
英镑/美元期权波动率处於2008年8月以来首见水平,一个月期报7.5%,一年期报10.15%.一个月期欧元/英镑波动率重新测试近期低点7.5%.
美元/瑞郎波动率保持在最近触及的高点附近.短期澳元/美元波动率微跌,一个月期从12.0%降至11.6%.(完)
--编译 张涛;审校 龚芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。