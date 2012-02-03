〔外汇期权〕美元/日圆期权隐含波动率进一步下滑

IFR伦敦2月3日电---美元/日圆期权隐含波动率进一步下滑,76.00上方的窄幅区间构成压力.一个月期波动率从本周中段的8.4%降至7.5%(周一报7.0%).三个月期波动率从8.9%降至8.4%,一年期从11.0%降至10.8%.一个月期delta为0.25的风险逆转指标(RR)报0.25%,偏向于日圆卖权.

日圆交叉汇率的波动率亦下跌,因现汇保持区间波动.一个月期欧元/日圆波动率在亚洲市场降至11.4%,本周高点为12.5%.

欧元/美元期权波动率承压,因现汇全周保持区间波动.一个月期价平波动率重新测试上周触及的六个月新低11.1%.三个月和一年期波动率分别报11.8%和12.75%,已经降到低点.

风险逆转指标仍保持强劲,偏向欧元卖权,本周有市场人士在1.2000区域大量买进六个月/一年期欧元卖权.一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标从1.25%上升至1.4%,一年期从2.3%升至2.6%,偏向欧元卖权.

英镑/美元期权波动率处於2008年8月以来首见水平,一个月期报7.5%,一年期报10.15%.一个月期欧元/英镑波动率重新测试近期低点7.5%.

美元/瑞郎波动率保持在最近触及的高点附近.短期澳元/美元波动率微跌,一个月期从12.0%降至11.6%.(完)